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Зобнин готов выйти в основе «Спартака» на матч с «Марибором»

сегодня, 14:32
СпартакСпартак-:-МариборМариборЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча Лиги чемпионов с «Марибором» рассказал о состоянии полузащитников Романа Зобнина и Александра Самедова.

«Роман Зобнин готов играть с первых минут в матче. Не готов сказать, что он сможет сыграть 90 минут, но играть он готов. Александр Самедов восстановился и будет в строю, он прошел тесты и всю программу и уже тренировался в общей группе. Когда приедем на базу, оценим готовность Андрея Ещенко.

У меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее, но, естественно, мы хотим провести такой же хороший матч, как и в Краснодаре („Спартак“ со счетом 4:1 победил „Краснодар“ - прим. ред.). „Марибор“ играет в хороший футбол, мы видели это в первом матче. Первый матч дает нам понять, что все игры в этом турнире сложные, неважно против кого мы играем, против „Ливерпуля“ или „Марибора“».

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Все комментарии
guest dragon
сегодня в 15:21
Удачи.
DVOK68
сегодня в 15:17
В этой игре и с этим соперником любой другой исход кроме победы будет расценен как позор.
Вперёд Спартак!
ОЛЛС
сегодня в 15:14
Рвите "Марибор" и пусть удача будет сопутствовать вам!
protest70
сегодня в 14:58
Хорошая новость! Хейтерам привет!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:44
СРЕДНЕНЬКИЙ ИГРОК, НО ДЛЯ МАРИБОРА СГОДИТСЯ
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