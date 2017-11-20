Известный голландский специалист Луи ван Гал может возглавить «Эвертон», утверждают британские СМИ.

Напомним, «ириски» до сих пор не определились с тем, кто займет пост главного тренера клуба, хотя с момента отставки Рональда Кумана прошел практически месяц.

На то, что у руля мерсисайдского клуба может встать ван Гал, намекают котировки букмекеров. Еще в воскресенье коэффициент на то, что голландец возглавит «Эвертон», составлял от 25/1 до 33/1, однако за день вырос до 5/1.

Стоит отметить, что ван Гал не имеет тренерской практики с 2016 года, когда он покинул тренерский мостик «Манчестер Юнайтед».

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