«Уотфорд» не отдаст своего тренера «Эвертону»

В последнее время все чаще ходят слухи о том, что новым наставником «Эвертона» может стать главный тренер «Уотфорда» Марку Силва. «Шершни» при этом опровергают поступающую информацию.

«Мы не будем рассматривать никаких предложений по нашему менеджеру — ни от „Эвертона“, ни от какого другого клуба, будь он хоть из Премьер-Лиги, хоть из другого чемпионата», - гласит заявление пресс-службы «Уотфорда».

Напомним, что в октябре клуб из Ливерпуля отправил в отставку Рональда Кумана.

Среди других претендентов на должность тренера фигурируют Сэм Эллардайс, Шон Дайч и Дэвид Ансворт.

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