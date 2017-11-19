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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Анри и Гиггз — в числе кандидатов на должность тренера сборной Уэльса

сегодня, 14:44

Крис Коулмэн на днях покинул сборную Уэльса, чтобы стать новым главным тренером «Сандерленда». Валлийцы уже присмотрели несколько кандидатур на вакантную должность.

По информации британской прессы, Футбольная ассоциация Уэльса хочет видеть новым наставником сборной легендарного форварда Тьерри Анри, который еще никогда не руководил командами самостоятельно. Сейчас француз работает ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Кроме того, в числе претендентов фигурирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. В работе также заинтересован экс-форвард сборной Уэльса Крейг Беллами.

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Все комментарии
Windblayse
сегодня в 15:01
Очень хотел бы увидеть Анри тренером
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