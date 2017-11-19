Анри и Гиггз — в числе кандидатов на должность тренера сборной Уэльса

Крис Коулмэн на днях покинул сборную Уэльса, чтобы стать новым главным тренером «Сандерленда». Валлийцы уже присмотрели несколько кандидатур на вакантную должность.

По информации британской прессы, Футбольная ассоциация Уэльса хочет видеть новым наставником сборной легендарного форварда Тьерри Анри, который еще никогда не руководил командами самостоятельно. Сейчас француз работает ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Кроме того, в числе претендентов фигурирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. В работе также заинтересован экс-форвард сборной Уэльса Крейг Беллами.

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