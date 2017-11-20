Стив Брюс может возглавить клуб Бекхэма в МЛС

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс с нового года может перебраться в США, чтобы возглавить новый клуб Дэвида Бекхэма. Клуб, который будет базироваться в Майами, должен быть создан в ближайшее время.

Брюс на данный момент борется с «Астон Виллой» за выход в АПЛ, однако его могут соблазнить амбициозные планы Бекхэма. При этом сам Дэвид хочет видеть на тренерском мостике своей команды именно Брюса, который в свое время много помогал молодому футболисту в «Манчестер Юнайтед», и с тех пор у них завязались теплые отношения.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте