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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 90’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
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Анчелотти не намерен вести переговоров со сборной, пока не прояснится будущее Тавеккио

сегодня, 13:24

Карло Анчелотти не намерен всерьез рассматривать возможность возглавить сборную Италии, пока не прояснится будущее президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккио, позиции которого после непопадания «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира-2018 выглядят шаткими, утверждают на Апеннинах.

По слухам, Анчелотти готов взяться за эту работу только при условии, что это будет долгосрочный проект.

Отмечается, что серьезную конкуренцию Федерации футбола Италии может составить «Арсенал», где рассматривают вариант приглашению итальянского специалиста в случае, если Арсен Венгер покинет клуб.

По информации источника, Анчелотти не возьмется за новую работу до 1 июля - именно тогда истечет его контракт с «Баварией».

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Bavaria_M
сегодня в 13:29
что то много непоняток.
и какой еще контракт? если он был разорван а карло уволен. а следовательно контракта нет.
да и какой Арсенал конкурент? если только в плане хотения
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