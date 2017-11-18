Анчелотти не намерен вести переговоров со сборной, пока не прояснится будущее Тавеккио

Карло Анчелотти не намерен всерьез рассматривать возможность возглавить сборную Италии, пока не прояснится будущее президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккио, позиции которого после непопадания «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира-2018 выглядят шаткими, утверждают на Апеннинах.

По слухам, Анчелотти готов взяться за эту работу только при условии, что это будет долгосрочный проект.

Отмечается, что серьезную конкуренцию Федерации футбола Италии может составить «Арсенал», где рассматривают вариант приглашению итальянского специалиста в случае, если Арсен Венгер покинет клуб.

По информации источника, Анчелотти не возьмется за новую работу до 1 июля - именно тогда истечет его контракт с «Баварией».

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