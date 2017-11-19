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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Блохин хочет вернуться на тренерскую должность

сегодня, 14:03

Легендарный нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин желает возобновить тренерскую карьеру. В эфире программы «Моя игра» 65-летний специалист отметил, что на Украине есть только два клуба и заявил, что хотел бы поработать в иностранном чемпионате.

После завершения игровой карьеры Блохин работал в ряде греческих клубов, тренировал сборную Украины и ФК «Москва». Последним клубом наставника стало родное киевское «Динамо», но клуб его уволил в 2014 году после неудовлетворительных результатов.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 14:59
Lazio-Kiev:
Милан ждёт тебя, Олежка!)
Ты пошутил? Злая ирония, по отношению к человеку, так много сделавшему для твоего родного Динамо....
VIPded
сегодня в 14:40
Поиздержался Олежка, пора опять кого-то подоить... )))
ЮЗИК
сегодня в 14:31
Если в третий дивизион только
Аргeнтинeц
сегодня в 14:28
Будем разбираться
n1ger0k
сегодня в 14:22
Пусть возвращается.
Отдельное спасибо за эмоции 2006 года ,такого видимо уже никогда не будет....
Lazio-Kiev
сегодня в 14:07
Милан ждёт тебя, Олежка!)
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