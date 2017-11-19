Блохин хочет вернуться на тренерскую должность

Легендарный нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин желает возобновить тренерскую карьеру. В эфире программы «Моя игра» 65-летний специалист отметил, что на Украине есть только два клуба и заявил, что хотел бы поработать в иностранном чемпионате.

После завершения игровой карьеры Блохин работал в ряде греческих клубов, тренировал сборную Украины и ФК «Москва». Последним клубом наставника стало родное киевское «Динамо», но клуб его уволил в 2014 году после неудовлетворительных результатов.

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