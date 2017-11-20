Неймар: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, а затем победить на чемпионате мира»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар строит на 2018 год грандиозные планы:
«Я хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, а затем победить на чемпионате мира. Это две мои главные мечты на данный момент. А потом, кто его знает, может быть, я женюсь.
Париж - красивый город, а французы прекрасно меня встретили, причем независимо от своих клубных пристрастий».
Ранее сообщалось, что Неймар переехал из своей виллы недалеко от Парижа по соображениям безопасности.
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