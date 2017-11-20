Гвардиола: «Фавориты Лиги чемпионов - это „Реал“ и „Барселона“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

«Фавориты Лиги чемпионов - это „Реал“, „Барселона“ и так далее. Приятно, что нас тоже причисляют к этим командам, но мы пока что ничего не достигли. Нам еще предстоит построить свою большую историю в Европе», - сказал Гвардиола.

Ранее Гвардиола заверил, что его игроки не станут расслабленными, несмотря на 10 побед в АПЛ кряду.

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