Буффон: «Занять управленческую должность? Не хочу выглядеть дурачком, сперва подготовлюсь»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который по завершении сезона повесит перчатки на гвоздь, заявил, что не собирается сразу же после окончания карьеры футболиста занимать какую-либо управленческую должность в футболе:

«Вижу ли я себя на управленческой должности в будущем? Не хочу выглядеть дурачком, поэтому, если и займусь чем-либо, то сперва основательно подготовившись.

До 12 лет я играл на позиции полузащитника, но на чемпионате мира 1990 года мне приглянулась сборная Камеруна. Я восхищался голкипером Томасом Н'Коно и хотел подражать ему. После этого я стал играть в воротах, а мой отец порой говорил мне, что у меня это не так уж и плохо получается».

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