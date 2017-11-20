Тавеккио: «Это Липпи выбрал Вентуру на пост главного тренера сборной Италии, а не я»

Теперь уже бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио по-прежнему не считает себя виноватым в провале национальной команды, не пробившейся на чемпионат мира-2018. Тавеккио утверждает, что решение в свое время назначить Джампьеру Вентуру главным тренером «Скуадра Адзурры» было принято не им.

«Моя отставка - это политическое решение.

За последние годы мы перечислили порядка Национальному олимпийскому комитету Италии порядка 30 млн евро. А вчера президент комитета заявил, что это Липпи выбрал Вентуру на пост главного тренера сборной Италии.

Я всегда говорил, что я выбирал главного тренера, но теперь вы знаете, что я этого не делал. Зато я заплатил за назначение Вентуры...

Совершал ли я ошибки? Разве что не прервал матч Италии и Швеции, чтобы сменить тренера».

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