Алексей Миранчук: «Хотим выйти из группы с первого места»

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24 ноября 2017, 05:02

Полузащитник «Локомотива» подвёл итоги матча с «Копенгагеном» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Тяжёлый матч, но главное, что набрали три очка. Могу только поздравить всех с победой. Мы должны попасть в плей-офф, но конечно, всем хочется побеждать всегда и занимать только первые места. Думаю, у нас получится стать первыми в группе.

После второго гола мы отошли назад, пытались ловить соперника на контратаках. Уступили во владении мячом, зато одержали победу.

Было ли ожидаемо, что Фарфан так сыграет после долгких перелётов? Джефф может показать класс, даже если выйдет на матч прямо из самолёта».