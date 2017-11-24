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Алексей Миранчук: «Хотим выйти из группы с первого места»

24 ноября 2017, 05:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвёл итоги матча с «Копенгагеном» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Тяжёлый матч, но главное, что набрали три очка. Могу только поздравить всех с победой. Мы должны попасть в плей-офф, но конечно, всем хочется побеждать всегда и занимать только первые места. Думаю, у нас получится стать первыми в группе.

После второго гола мы отошли назад, пытались ловить соперника на контратаках. Уступили во владении мячом, зато одержали победу.

Было ли ожидаемо, что Фарфан так сыграет после долгких перелётов? Джефф может показать класс, даже если выйдет на матч прямо из самолёта».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 ноября 2017 в 12:06
Чтобы соперник в плей-офф попроще был
амурец
амурец
24 ноября 2017 в 10:42
главное быть в плей офф
VIPded
VIPded
24 ноября 2017 в 08:41
Удачного выхода из группы! Только Локо у нас пока под вопросом и остался...
Майкл59ru
Майкл59ru
24 ноября 2017 в 08:35
Да ладно,осталось обыграть аутсайдера группы. Хотя играть с аутсайдерами порой гораздо сложнее чем с фаворитами. Спартак вон не даст соврать )
ДАША Д
ДАША Д
24 ноября 2017 в 08:12
Нужно просто выйти из группы
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 ноября 2017 в 07:16
Просто выходите, парни!
Василий 50
Василий 50
24 ноября 2017 в 05:45
Достаточно просто выйти.
Все остальное - лишние разговоры.
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