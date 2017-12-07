«Копенгаген» оставил «Шериф» без еврокубков

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» обыграл «Шериф» и со второго места пробился в плей-офф.
Копенгаген, стадион «Паркен».
«Копенгаген» — «Шериф» — 2:0 (0:0)
Голы: Сотериу 57, Люфтнер 60.
«Копенгаген»: Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич (Матич 89), Сотериу, Сантандер (Павлович 82), Фальк (Томсен 81).
Главный тренер: Столе Сольбаккен.
«Шериф»: Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку (Домашкан 62), Антон (Мугоша 86), Брезовец (де Нойер 55), Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
Главный тренер: Роберто Бордин.
Предупреждения: Кристиано 37, Кулушич 44, Раку 45, Зека 48, Сушич 71.
Удаление: Маседа 69.
Судья: Сердар Гезюбююк.
В другом матче группы «Локо» обыграл «Фастав» (2:0).
Шериф хорошая команда
Шериф хорошая команда