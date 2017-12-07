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«Копенгаген» оставил «Шериф» без еврокубков

07 декабря 2017, 22:57
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген2 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» обыграл «Шериф» и со второго места пробился в плей-офф.

Копенгаген, стадион «Паркен».

«Копенгаген» — «Шериф» — 2:0 (0:0)
Голы: Сотериу 57, Люфтнер 60.

«Копенгаген»: Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич (Матич 89), Сотериу, Сантандер (Павлович 82), Фальк (Томсен 81).
Главный тренер: Столе Сольбаккен.

«Шериф»: Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку (Домашкан 62), Антон (Мугоша 86), Брезовец (де Нойер 55), Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
Главный тренер: Роберто Бордин.

Предупреждения: Кристиано 37, Кулушич 44, Раку 45, Зека 48, Сушич 71.

Удаление: Маседа 69.

Судья: Сердар Гезюбююк.

В другом матче группы «Локо» обыграл «Фастав» (2:0).

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Источник: soccer.ru
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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
07 декабря 2017 в 23:48
Печально. Обыграть Локо и не суметь это сделать против более слабеньких.
Шериф хорошая команда
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
07 декабря 2017 в 23:12
Жаль Шериф в нашей группе пожалуй самая играющая команда была, Бадибангу с радостью в Локо бы видел из их состава))
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