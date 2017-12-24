«Манчестер Сити» станет совладельцем «Остенде»

Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить акции бельгийского клуба «Остенде». На данный момент клуб принадлежит бизнесмену Марку Куке. Он хочет отказаться от «Остенде» из-за того, что клуб не борется на титулы.

Напомним, что на сегодняшний день у владельцев «Манчестер Сити» уже есть доли в ряде клубов по всему миру: «Мельбурн Сити» (Австралия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Жирона» (Испания), «Йокохама» (Япония) и «Торке» (Уругвай).

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» могут продать за 300 миллионов фунтов стерлингов.