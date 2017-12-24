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«Манчестер Сити» станет совладельцем «Остенде»

вчера, 20:09

Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить акции бельгийского клуба «Остенде». На данный момент клуб принадлежит бизнесмену Марку Куке. Он хочет отказаться от «Остенде» из-за того, что клуб не борется на титулы.

Напомним, что на сегодняшний день у владельцев «Манчестер Сити» уже есть доли в ряде клубов по всему миру: «Мельбурн Сити» (Австралия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Жирона» (Испания), «Йокохама» (Япония) и «Торке» (Уругвай).

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» могут продать за 300 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Deuced
Deuced
вчера в 21:40
надо выкупить ньюкасл чтобы те не выходили на матчи с МС и дарили по 6 очков каждый сезон
Cules2013
Cules2013
вчера в 21:24
а какой-нибудь антимонопольный комитет такое разрешает?
FRZZ
FRZZ ответил Василий 50
вчера в 20:56
Василий 50:
Вложились бы в какой-нибудь российский клуб или купили его.
Вложить деньги в России опасно, нет гарантии.
Saang
Saang
вчера в 20:40
На чём он не борется?
Strikers188
Strikers188
вчера в 20:30
Как это не борются, весной в финале кубка играли. Правда проиграли там Зюлте Варегему, но всё же
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:17
на всех континентах есть, кроме африки.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:16
Вложились бы в какой-нибудь российский клуб или купили его.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 20:13
Скупает все что плохо лежит!
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