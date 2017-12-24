Саутгейт - о посещении детской больницы: «Смотришь на жизнь по-другому»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил провести день в больнице для детей с ограниченными возможностями. Медицинское учреждение расположено рядом с домом специалиста в Йоркшире.

Наставник поздравил детишек с Рождеством и вручил им подарки, пообщался с родителями и с персоналом больницы.

«У футбольных людей есть возможность дарить радость людям, которые за нами наблюдают, и проводить время в таких местах как „Martin House“. Это позволяет вспомнить, насколько нам повезло. Смотришь на жизнь по-другому. Хорошо, что мне удалось порадовать некоторых детей. Я уже бывал здесь, моя жена также собирала деньги для больницы. Это потрясающее место», - отметил Саутгейт.

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Напомним, что сборная Англии сыграет на чемпионата мира-2018 в группе G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.