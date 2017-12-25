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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Конте: «Если мне придется выйти на поле, я готов!»

сегодня, 09:12

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о своем обычном распорядке дня:

«Мой день начинается с завтрака — иногда дома, а иногда в столовой на базе „Челси“. Потом я готовлюсь к утренним занятиям вместе с персоналом. После этого мы встречаемся с игроками, работаем над тактическими и техническими аспектами. Ну а потом идем тренироваться.

Закончив тренировки, я бегаю в течение 30 минут, чтобы поддерживать себя в форме. Так что если мне придется выйти на поле, я готов!

Обедаю я в столовой. Ну а после обеда мы с помощниками можем разобрать видеоматериалы, либо просто провести встречу».

Напомним, что после встречи с «Эвертоном» в 19-м туре чемпионата Англии (0:0) «Челси» занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 3 очка.

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Все комментарии
Sergor
Sergor
сегодня в 17:22
Ну, понесло чувака.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:57
Этот может!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:07
А компот?
ДСА
ДСА
сегодня в 09:49
А тихий час после обеда ???
sash71
sash71
сегодня в 09:41
Конте молодец...он смог поменять Челси. Мало сейчас таких волевых психов кто способен делать что то позитивное.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:23
Роман наверное мечтает избавиться от этого тренера!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 09:22
Это вам не Леня Пельмень-Гагарин
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 09:16
Конте, спорим я больше тебя могу чеканить мяч ?
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