Конте: «Если мне придется выйти на поле, я готов!»

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о своем обычном распорядке дня:

«Мой день начинается с завтрака — иногда дома, а иногда в столовой на базе „Челси“. Потом я готовлюсь к утренним занятиям вместе с персоналом. После этого мы встречаемся с игроками, работаем над тактическими и техническими аспектами. Ну а потом идем тренироваться.

Закончив тренировки, я бегаю в течение 30 минут, чтобы поддерживать себя в форме. Так что если мне придется выйти на поле, я готов!

Обедаю я в столовой. Ну а после обеда мы с помощниками можем разобрать видеоматериалы, либо просто провести встречу».

Напомним, что после встречи с «Эвертоном» в 19-м туре чемпионата Англии (0:0) «Челси» занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Юнайтед» на 3 очка.