Хамес: «Я очень доволен первыми месяцами в „Баварии“!»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес подвел итоги 2017 года и отметил, что уходит в отпуск в радостном настроении:

«Я очень доволен первыми шестью месяцами в клубе!

Мы можем уйти в отпуск в хорошем настроении, учитывая последние недели. Надеемся, что следующий год будет не менее успешным».

Сперва колумбиец не вполне уверенно себя чувствовал в незнакомом ему чемпионате, но позже освоился и стал важной частью мюнхенской команды. Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес высоко ценит талант футболиста.