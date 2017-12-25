Экс-защитник «Челси»: «У лондонцев отличные шансы пройти „Барселону“»

Бывший центрбек «Челси» Майкл Даберри поделился ожиданиями от противостояния лондонцев и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нас ждет двухматчевая встреча, в которой победить может каждый. Это как битва двух боксеров-тяжеловесов, каждый из которых может отправить другого в нокаут сильным ударом. Вопрос лишь в том, кому достанется.

У „Челси“ отличные шансы пройти „Барселону“. Конечно, „синие“ предпочли бы более легкого соперника, но обыгрывать такие команды тоже необходимо, если вы рассчитываете преодолеть весь путь до конца.

Быть большой европейской силой — в ДНК „Барселоны“. Месси всегда опасен, в команде множество громких имен».

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