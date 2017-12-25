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Экс-защитник «Челси»: «У лондонцев отличные шансы пройти „Барселону“»

сегодня, 09:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Бывший центрбек «Челси» Майкл Даберри поделился ожиданиями от противостояния лондонцев и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нас ждет двухматчевая встреча, в которой победить может каждый. Это как битва двух боксеров-тяжеловесов, каждый из которых может отправить другого в нокаут сильным ударом. Вопрос лишь в том, кому достанется.

У „Челси“ отличные шансы пройти „Барселону“. Конечно, „синие“ предпочли бы более легкого соперника, но обыгрывать такие команды тоже необходимо, если вы рассчитываете преодолеть весь путь до конца.

Быть большой европейской силой — в ДНК „Барселоны“. Месси всегда опасен, в команде множество громких имен».

Убийственный жребий! «Реал» vs ПСЖ, «Челси» vs «Барса» и другие

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:00
даже не знаю, как мне быть
мне почему-то кажется, что у лондонцев мало шансов...
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:20
Пророчествующий АльБарселонаа21 знает о чем пишет...Вермален сейчас силён..
Vladimir808
Vladimir808 ответил Санчо Панса
сегодня в 17:13
Санчо Панса:
Да, вполне даже неплохие! Но синим нужно сыграть более чем на 100 % , чтобы одолеть Барселону. Примерно как это было в полуфинале ЛЧ сезона 2011-2012)
Неплохие говоришь?)
Так 23.12 у Реала тоже шансы были выше!))
А за тот полуфинал самое время поквитаться!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:40
Да, вполне даже неплохие! Но синим нужно сыграть более чем на 100 % , чтобы одолеть Барселону. Примерно как это было в полуфинале ЛЧ сезона 2011-2012)
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 14:59
Так же говорили про Реал. Так что это футбол не надо гадать! Мне кажется что Барселону недооценивает.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:22
У Челси отличные шансы пройти Барсу.)
Пусть будет так: у Челси шансы, а Барса
проходит дальше!!))) Вперед- Барса!!!
311
311
сегодня в 12:32
Я приму любой результат, если судьи не будут портить игру, а барсуки не будут валяться без причины!)
Exia
Exia
сегодня в 12:31
Реал подтвердит. :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:13
Если Вермалена выпустят,тогда никаких шансов нет у Челси.
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 12:00
К тому моменту должны быть в строю Дембеле и Умтити, так что Барса будет готова на все 100%, а если еще и сыграют как с Реалом, то должны проходить легко!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:00
Я ДУМАЮ БУДЕТ НИЧЬЯ А ДОМА БАРСЕЛОНА ПОБЕДИТ
шацк
шацк
сегодня в 11:34
Барса конечно фаворит в этой паре, но Мне кажется Челси пройдет гранатовых.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 10:58
Отличные шансы выйти в 1/4 у МС например, или Баварии. Вот прям отличные-отличные) А тут примерно 50/50, плюс-минус в зависимости от состояния команд на дату проведения конкретного матча.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 10:52
Челси в любом состоянии доставляет Барселоне огромные проблемы, как минимум
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:35
обе команды вылетят
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:31
Так и будет
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 10:28
Все рады когда говорят что мы пройдем Барсу...Мы все сделаем назло всем глорам наоборот..Аха-ха)
neomessi
neomessi
сегодня в 10:02
Тут 60/40 в пользу Барсы.
ritar
ritar
сегодня в 09:55
Хорошо сказал:" обыгрывать такие команды надо!"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:52
Вот и Реал примерно так думал в субботу.
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