«Арсенал» сделал запрос по вингеру «Байера»

Руководство «Арсенала» связалось с «Байером» с целью узнать сумму, за которую немецкий клуб готов отпустить своего вингера Леона Бэйли, утверждает источник.

Соглашение ямайского футболиста с «Байером» рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний игрок отметился 6 голами и 4 результативными передачами в 14 встречах. Ожидается, что лондонскому клубу придётся отдать за Бэйли не менее 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что в список интересов «канониров» входит защитник «Милана» Леонардо Бонуччи.