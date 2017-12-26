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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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«Бурсаспор» сделал предложение по Твумаси, которым интересуется «Спартак»

сегодня, 00:56

Турецкий «Бурсаспор» сделал официальное предложение по полузащитнику «Астаны» Патрику Твумаси. Ранее сообщалось, что этим футболистом интересуется «Спартак».

«Мы сделали предложение представителям Твумаси. Мы хотели сделать это официально. В начале сезона мы не достигли соглашения с „Астаной“ — посмотрим, как ситуация будет выглядеть сейчас. Цифры будут важны», — сказал представитель «Бурсаспора» Хасан Парлакай.

Твумаси в прошлом сезоне чемпионата Казахстана провел 28 матчей и забил 12 голов, чем помог команде выиграть национальное первенство.

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 04:57
Было бы неплохо
parallels
parallels
сегодня в 01:37
естественно, зулус, наслышанный от своих тарасовских собратьев про бани и 7:0, выберет гораздо более сильный турецкий клуб.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 01:18
О, а вот и подмена Мукунку нашлась!
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