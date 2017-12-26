«Бурсаспор» сделал предложение по Твумаси, которым интересуется «Спартак»

Турецкий «Бурсаспор» сделал официальное предложение по полузащитнику «Астаны» Патрику Твумаси. Ранее сообщалось, что этим футболистом интересуется «Спартак».

«Мы сделали предложение представителям Твумаси. Мы хотели сделать это официально. В начале сезона мы не достигли соглашения с „Астаной“ — посмотрим, как ситуация будет выглядеть сейчас. Цифры будут важны», — сказал представитель «Бурсаспора» Хасан Парлакай.

Твумаси в прошлом сезоне чемпионата Казахстана провел 28 матчей и забил 12 голов, чем помог команде выиграть национальное первенство.