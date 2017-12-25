Соперник «Зенита» в Лиге Европы согласился продать забивного форварда

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
  • Главные новости
  • Все новости
17:48
СМИ узнали, что Мутко останется президентом РФС30
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»10
17:13
«Шеффилд Уэнсдей» хочет пригласить наставника «Шахтера» на пост главного тренера3
13:35
Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ22
11:55
Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»42
18:34
Наби Кейта хочет перейти в «Ливерпуль» в январе0
18:33
«Атлетико» 31 декабря представит Диего Косту и Витоло2
18:20
Салах: «Хочу что-нибудь выиграть с „Ливерпулем“»4
18:08
Насри покинет «Антальяспор»1
17:55
Эбуэ получил предложение от «Галатасарая»9
17:44
Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту»1
17:35
Марлос - игрок года в УПЛ по версии капитанов команд0
17:27
Канчельскис: «При встрече с Фергюсоном послал его по известному адресу»5
17:23
Джордж Веа: «Венгер всегда говорил мне, что я могу стать одним из лучших игроков в мире»1
17:17
Сборные Ирана, Египта и Дании могут базироваться в Уфе во время ЧМ-20185
17:02
«Спартак» заключил новое спонсорское соглашение41
16:53
Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку12
16:16
Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»43
15:59
Форвард «Эвертона» выбыл до конца сезона и рискует пропустить ЧМ-20183
15:42
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»25
15:28
Бывший игрок «Динамо» покинул «Олимпиец»4
14:59
Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков11
14:46
«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Мхитаряна20
14:32
Форвард «Крыльев Советов» перейдет в «Ротор»3
13:15
Валерий Карпин прилетел в Ростов-на-Дону33

Соперник «Зенита» в Лиге Европы согласился продать забивного форварда

сегодня, 14:17

Шотландская пресса информирует, что «Селтик» согласился продать звездного форварда Муссу Дембеле за 18 млн фунтов, которые предлагал за игрока «Брайтон». Порой француз феерит, но иногда уходит с поля без результативных действий. С 2016 года в «Селтике» Дембеле забил 40 голов в 68 матчах. На счету футболиста также 7 голов в 10 матчах за молодежную сборную Франции.

Успехи нападающего привлекли внимание многих клубов, а фаворитом в борьбе за игрока считался «Челси».

Напомним, что «Селтик» стал соперником петербургского «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Насри покинет «Антальяспор»
Сегодня, 18:08 1
«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Мхитаряна
Сегодня, 14:46 20
Форвард «Ливерпуля» Ингс — приоритетная цель Бенитеса
Сегодня, 10:05 3
Феллаини может продолжить карьеру в Китае
Сегодня, 09:24 8
«Арсенал» хочет подписать капитана «Милана»
Сегодня, 00:54 17
«Реал» вернулся к кандидатуре Икарди после поражения от «Барселоны»
Вчера, 22:05 25
Обсудить
Все комментарии
Egorium
Egorium ответил pioner1987
сегодня в 18:15
pioner1987:
Да надоел ты уже, с голами наших тёмнокожих войнов, у вас ни аргентинцы и ни русские за то не забивают ))))
Пишите грамотно, я вас не понимаю.
pioner1987
pioner1987 ответил Egorium
сегодня в 18:12
Egorium:
У Зенита серьезный соперник, не то что у спартака, хотя спартак все равно проиграет, все уже это знают.
Да надоел ты уже, с голами наших тёмнокожих войнов, у вас ни аргентинцы и ни русские за то не забивают ))))
Egorium
Egorium ответил Филипповых
сегодня в 18:07
Филипповых:
Zиниту не интересны зулусы, им нужны оргентинцы - дорогие и бестолковые.
А свиньям зулуссы смугявые.
Egorium
Egorium
сегодня в 18:05
У Зенита серьезный соперник, не то что у спартака, хотя спартак все равно проиграет, все уже это знают.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:08
Дай Бог, Зениту и это поможет...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:01
Скорее всего гон. Учитывая, что типа хотят продать за 18 миллионов. Да и зачем ему самому идти в Брайтон.
ALEX26659
ALEX26659 ответил Филипповых
сегодня в 16:52
Филипповых:
Zиниту не интересны зулусы, им нужны оргентинцы - дорогие и бестолковые.
бакланам интересны передесы и молло...
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:51
бакланы проплатили...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:26
Это безусловно потеря для Селтика! С другой стороны, у кельтов есть в распоряжении Гриффитс, который тоже весьма полезен и результативен.
Филипповых
Филипповых ответил Lazio-Kiev
сегодня в 16:16
Zиниту не интересны зулусы, им нужны оргентинцы - дорогие и бестолковые.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 15:36
да и пусть продают.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:19
В Шотландии и Дзюба смог бы забивать.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил LOpp
сегодня в 15:12
LOpp:
когда дешево продают, всего 18 млн.
Видимо, контракт заканчивается, а зулус не продлевает.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:09
когда дешево продают, всего 18 млн.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:54
Они на сдачу арендуют на два матча Ачиампонга, а он дело своё добре знает
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:49
"Газпрём" прикупил "Брайтону" Дембеля!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:39
Рука Газпрома.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил sihafazatron
сегодня в 14:31
sihafazatron:
я уж подумал в зенит продали)
он смугловат слегка )))))
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 14:30
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:25
    я уж подумал в зенит продали)
    борька
    борька
    сегодня в 14:23
    Везет зениту!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100