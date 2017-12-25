Соперник «Зенита» в Лиге Европы согласился продать забивного форварда

Шотландская пресса информирует, что «Селтик» согласился продать звездного форварда Муссу Дембеле за 18 млн фунтов, которые предлагал за игрока «Брайтон». Порой француз феерит, но иногда уходит с поля без результативных действий. С 2016 года в «Селтике» Дембеле забил 40 голов в 68 матчах. На счету футболиста также 7 голов в 10 матчах за молодежную сборную Франции.

Успехи нападающего привлекли внимание многих клубов, а фаворитом в борьбе за игрока считался «Челси».

Напомним, что «Селтик» стал соперником петербургского «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.