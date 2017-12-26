Ван Дейк близок к переходу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», как сообщается, значительно продвинулся в переговорах по капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку.

Боссы «горожан» уверены, что подпишут голландца за 60 млн фунтов. «Сити» нуждается в укреплении центра защиты после травм Венсана Компани и Джона Стоунза.

Контракт 26-летнего центрбека со «святыми» рассчитан до 2022 года.

На игрока также претендует «Ливерпуль».