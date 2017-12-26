Ван Дейк близок к переходу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», как сообщается, значительно продвинулся в переговорах по капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку.
Боссы «горожан» уверены, что подпишут голландца за 60 млн фунтов. «Сити» нуждается в укреплении центра защиты после травм Венсана Компани и Джона Стоунза.
Контракт 26-летнего центрбека со «святыми» рассчитан до 2022 года.
На игрока также претендует «Ливерпуль».
2. В летнее ТО клуб имеет право купить макс 3 футболистов, в зимнее 1.
Пока эти перемены не будут сделаны АПЛ будет уверенно идти ко дну подчиняясь бабосам шейхов, чукоток и т.д.
2. В летнее ТО клуб имеет право купить макс 3 футболистов, в зимнее 1.
Пока эти перемены не будут сделаны АПЛ будет уверенно идти ко дну подчиняясь бабосам шейхов, чукоток и т.д.
И как уважать потом трофеи Гвардиолы? Неужели нет внутренних резервов. .Сколько воспитанников Сити в составе??? Они есть вообще? Как же правила футбольной организации. И так самая дорогая оборона в мире, так им ещё и мало.
И как уважать потом трофеи Гвардиолы? Неужели нет внутренних резервов. .Сколько воспитанников Сити в составе??? Они есть вообще? Как же правила футбольной организации. И так самая дорогая оборона в мире, так им ещё и мало.