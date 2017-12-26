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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Ван Дейк близок к переходу в «Манчестер Сити»

сегодня, 11:59

«Манчестер Сити», как сообщается, значительно продвинулся в переговорах по капитану «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку.

Боссы «горожан» уверены, что подпишут голландца за 60 млн фунтов. «Сити» нуждается в укреплении центра защиты после травм Венсана Компани и Джона Стоунза.

Контракт 26-летнего центрбека со «святыми» рассчитан до 2022 года.

На игрока также претендует «Ливерпуль».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:57
нефтедолларовое зло порабощает трансферный рынок)))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 14:42
Хорошая замена Компани, еще бы левого фулбека прикупить бы
David Villa7
David Villa7 ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:35
Duda Gigolaev Osetin:
Вот ненасытные.. И как уважать потом трофеи Гвардиолы? Неужели нет внутренних резервов. .Сколько воспитанников Сити в составе??? Они есть вообще? Как же правила футбольной организации. И так самая дорогая оборона в мире, так им ещё и мало.
А как же слова Фергюсона, деньгами ничего не купишь?
sihafazatron
sihafazatron ответил sparxx2
сегодня в 14:28
sparxx2:
1. Лимит легионеров (6 британцев + 5 откуда хош) на поле. 2. В летнее ТО клуб имеет право купить макс 3 футболистов, в зимнее 1. Пока эти перемены не будут сделаны АПЛ будет уверенно идти ко дну подчиняясь бабосам шейхов, чукоток и т.д.
мутко, это ты? теперь много времени свободного?)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:15
Желаю Манчестер Сити купить голанца
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:05
Duda Gigolaev Osetin:
Вот ненасытные.. И как уважать потом трофеи Гвардиолы? Неужели нет внутренних резервов. .Сколько воспитанников Сити в составе??? Они есть вообще? Как же правила футбольной организации. И так самая дорогая оборона в мире, так им ещё и мало.
выпей ИМОДИУМ еще НОВОПАССИТ,но далеко не уходи ,стационар обьязательно.
sparxx2
sparxx2
сегодня в 13:00
1. Лимит легионеров (6 британцев + 5 откуда хош) на поле.
2. В летнее ТО клуб имеет право купить макс 3 футболистов, в зимнее 1.

Пока эти перемены не будут сделаны АПЛ будет уверенно идти ко дну подчиняясь бабосам шейхов, чукоток и т.д.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:39
Бесконечная эта сага
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
пока это всего лишь слухи, а у хейтеров уже бомбит, даже не хочется объяснять им, что мс нужен цз и еще лз.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:15
Вот ненасытные..
И как уважать потом трофеи Гвардиолы? Неужели нет внутренних резервов. .Сколько воспитанников Сити в составе??? Они есть вообще? Как же правила футбольной организации. И так самая дорогая оборона в мире, так им ещё и мало.
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