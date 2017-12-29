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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Ходжсон: «Считаю, мы доминировали в матче с „Арсеналом“ при счёте 1:1»

сегодня, 05:05
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:3) в матче 20-го тура АПЛ:

«Считаю, что при счёте 1:1 мы играли хорошо, доминировали, но второй пропущенный гол спутал все карты – после 1:2 ситуация усложнилась.

Нужно отдать должное игрокам. При счёте 1:3 многие команды поднимают белый флаг, но мы определённо продолжали бороться. Второй забитый гол стал слабым утешением после тех моментов, что у нас были во втором тайме. Но сегодня мы проиграли лучшей команде».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Это сугубо личное дело кто как считает
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:20
Доминировали, но проиграли.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 05:19
Счёт на табло
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