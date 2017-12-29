Ходжсон: «Считаю, мы доминировали в матче с „Арсеналом“ при счёте 1:1»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:3) в матче 20-го тура АПЛ:

«Считаю, что при счёте 1:1 мы играли хорошо, доминировали, но второй пропущенный гол спутал все карты – после 1:2 ситуация усложнилась.

Нужно отдать должное игрокам. При счёте 1:3 многие команды поднимают белый флаг, но мы определённо продолжали бороться. Второй забитый гол стал слабым утешением после тех моментов, что у нас были во втором тайме. Но сегодня мы проиграли лучшей команде».