Венгер: «Важна победа, а не то, как вам приходится отбиваться в концовке»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над «Кристал Пэлас» (3:2) в 20-м туре АПЛ:

«В целом мы одержали убедительную победу, хотя во втором тайме нам пришлось тяжелее, чем в первом. За последнее время наши соперники добились неплохих результатов, но сегодня мы выступили хорошо. На этом стадионе сложно играть всем командам чемпионата, и большую часть встречи мы выглядели неплохо.

Вы хотите одержать победу, не имеет значения, как именно вам приходится отбиваться в концовке. И сегодня мы смогли выстоять».