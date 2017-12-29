Хьюз: «Хесе много пропустил из-за болезни сына»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал ситуацию с нападающим «гончаров» Хесе, который в текущем сезоне не показывает свою лучшую игру. Отчасти это происходит из-за болезни сына Хесе Ньяна, который родился раньше положенного срока и испытывает проблемы со здоровьем. При этом Хьюз полагает, что испанец еще пригодится клубу, несмотря на слухи о его желании вернуться в «Лас-Пальмас».

«Мы не совсем уверены в текущих кондициях Хесе. Ему тяжело, потому что он пропустил много времени, находясь в больнице у сына. Надеюсь, что Хесе в скором времени сможет вернуться на свой уровень.

Хесе хочет играть в АПЛ вместе с нами. Из-за семейных обстоятельств он был недостаточно эффективным, но нужно понимать, что этого нельзя было избежать. Теперь, кажется, личная ситуация игрока налаживается».