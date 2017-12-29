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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Бывший игрок «Интера» Адриано может возобновить карьеру во «Фламенго»

сегодня, 08:38

Известный в прошлом футболист Адриано может возобновить карьеру. 35-летний бразилец имеет шанс трудоустроиться во «Фламенго», воспитавшем игрока, за который он уже выступал несколько раз и выигрывал чемпионство в 2009 году. При этом Адриано готов выступать в своем родном клубе бесплатно.

Бывший форвард сборной Бразилии, за которую он сыграл 48 матчей, забив 27 мячей, имел в последние годы много проблем с дисциплиной, поэтому не мог закрепиться ни в одном клубе. Последней его командой был «Майами Юнайтед» из 4-го дивизиона США.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:30
Деньги, дом, семья, красивая жена, что ещё нужно для полного счастья, гуляй и отдыхай.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:05
В 2009 у них с Вагнером Лавом сумасшедшая связка была.
olegmih1987
olegmih1987
сегодня в 10:00
Даже Зубастик говорил,что Адриано самый талантливый игрок в истории футбола,но тяга к веселью погубила талант. Когда-то вместе с Иброй феерили,были времена!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:30
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 09:09
    В свое время был очень хорош. Редко встретишь нападающего, столь удачно сочетающего физическую мощь и отменную технику. А этот еще и по мячу лупил с такой силой, что сетка едва выдерживала. Чертовски жаль, что пустил свою карьеру под откос.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:05
    За бесплатно пожалуй возьмут.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 09:05
    Машину времени что ли нашел?
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 08:47
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 08:42
      Эпический персонаж
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