Бывший игрок «Интера» Адриано может возобновить карьеру во «Фламенго»

Известный в прошлом футболист Адриано может возобновить карьеру. 35-летний бразилец имеет шанс трудоустроиться во «Фламенго», воспитавшем игрока, за который он уже выступал несколько раз и выигрывал чемпионство в 2009 году. При этом Адриано готов выступать в своем родном клубе бесплатно.

Бывший форвард сборной Бразилии, за которую он сыграл 48 матчей, забив 27 мячей, имел в последние годы много проблем с дисциплиной, поэтому не мог закрепиться ни в одном клубе. Последней его командой был «Майами Юнайтед» из 4-го дивизиона США.