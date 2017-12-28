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Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой

сегодня, 00:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Испанской федерации футбола вынес наказание защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю за красную карточку, полученную в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Напомним, футболист пытался спасти ворота и сыграл рукой.

Игрок дисквалифицирован на один матч Ла Лиги и пропустит встречу с «Сельтой», которая состоится 7 января.

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Все комментарии
Bars kg
Bars kg
сегодня в 04:59
Внизу отписался один шишанутый который в корне не знает правил футбола
Bars kg
Bars kg
сегодня в 04:58
Вот кто должен был фоткаться с баскетболистами НБА, а не какой-то Гризманн
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:51
Так одну игру он и без того пропускает из-за красной, получается должен пропустить 2 игры?
Комитет рассматривал даже не спорный эпизод, а 100-процентную игру рукой, для чего? Они идиoты?
3ton
3ton
сегодня в 01:13
Зачем рассматривать другие эпизоды 👍
Надо удаление рассмотреть , может судья ошибся и руки не было 🤣🤣
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:03
А католонцев почему не дискалифицирили за игры рукой? Ракитича и роберту?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:36
Жестко, но справедливо.
Mamaev
Mamaev
сегодня в 00:36
На 1 матч, который, в принципе, он и так пропустит из за красной карточки. Смысл
vinyardrip
vinyardrip ответил Чупакабра
сегодня в 00:24
Чупакабра:
Верните старый сайт!
я чет не понял. у меня одного осталась старая версия?? сутки не было, как договаривались, открыл набрав soccer.ru и у меня старый
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 00:23
странный комитет..... Зачем они вообще рассматривали эпизод с обычной игрой рукой??? и самое удивительное даже не рассмотрели эпизод с ударом Рамоса.... Не обязательно дисквалифицировать, но как минимум рассмотреть этот эпизод они должны были.... Вот именно это клоунада со слабыми судьями и не понятными комитетами мешает Ла лиги стать конкурентом АПЛ......
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 00:13
Соккеру абсолютно плевать на юзеров ....... Верните старый сайт
Чупакабра
Чупакабра
сегодня в 00:08
Верните старый сайт!
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