Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой

Контрольно-дисциплинарный комитет Испанской федерации футбола вынес наказание защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю за красную карточку, полученную в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Напомним, футболист пытался спасти ворота и сыграл рукой.
Игрок дисквалифицирован на один матч Ла Лиги и пропустит встречу с «Сельтой», которая состоится 7 января.
Комитет рассматривал даже не спорный эпизод, а 100-процентную игру рукой, для чего? Они идиoты?
Комитет рассматривал даже не спорный эпизод, а 100-процентную игру рукой, для чего? Они идиoты?
Надо удаление рассмотреть , может судья ошибся и руки не было 🤣🤣
Надо удаление рассмотреть , может судья ошибся и руки не было 🤣🤣