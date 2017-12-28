Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой

Контрольно-дисциплинарный комитет Испанской федерации футбола вынес наказание защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю за красную карточку, полученную в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Напомним, футболист пытался спасти ворота и сыграл рукой.

Игрок дисквалифицирован на один матч Ла Лиги и пропустит встречу с «Сельтой», которая состоится 7 января.