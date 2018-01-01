Моуриньо выделил Лингарда после победы МЮ над «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном» в матче 22-го тура АПЛ:

«Гордость, усилие, сегодня все было на топ-уровне. Мы играли очень хорошо. Наше выступление не было похожим на выступление уставших ребят, которым пришлось столкнуться с худшим календарем из возможных.

„Эвертон“ реагировал 5-8-минутными отрезками, но мы контролировали ход матча.

Лингард? Одно дело - быть молодым талантом, другое - быть очень хорошим игроком. Не все футболисты способны на такой скачок. Лингард способен. Он стал стабильнее, хорошо адаптируется к различным игровым ситуациям, лучше понимает игру. Он двигается в правильном направлении.

Что касается возможных трансферов, то тут я ничего не знаю. На данный момент у нас есть проблемы, а через 2-3 недели, возможно, все нормализуется. Не могу сказать, можем ли мы усилиться сейчас или будем ждать до лета».