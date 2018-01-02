«Арсенал» нацелился на одного из лидеров «Хоффенхайма»

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Хоффенхайма» Керема Демирбая, утверждают британские СМИ.

На 24-летнего футболиста также претендует «Эвертон», и игроку вовсю пророчат скорый переезд в Премьер-Лигу.

Сообщается, что «канониры» уже в январе сделают «Хоффенхайму» предложение по трансферу хавбека, который в текущем розыгрыше Бундеслиги отметился двумя голами и одной результативной передачей в 14 поединках.

Отметил, что Демирбай перебрался в «Хоффенхайм» из «Гамбурга» летом 2016 года.