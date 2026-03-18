Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Кубок 2025/2026

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем Кубка России

сегодня, 18:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Вендел получили травмы, а также рассказал о состоянии других футболистов «сине-бело-голубых».

У Дивеева не было повреждения, он болел всю неделю, когда у нас была подготовка к матчу со «Спартаком». Поэтому он не вышел в стартовом составе. По Венделу есть определенные проблемы, у Дркушича и Педро также есть небольшие проблемы.

Напомним, что сегодня, 18 марта, «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках полуфинал Пути регионов Кубка России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
ufm2cq3a2b2r
сегодня в 18:21
Уже начал соломки стелить Сирожа-ианекен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Без травм сложно обойтись...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 