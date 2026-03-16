«Челси» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1773671620

вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» – « ПСЖ », который состоится 17 марта 2026 года.

«Челси»

«Челси» имел хорошие шансы перед ответной игрой в Лондоне до последней четверти поединка в Париже. Потом оборона «синих» посыпалась и теперь поражение в три мяча оставляет коллективу лишь призрачные шансы. «Синие» умеют обыгрывать парижский клуб в три мяча, но в этой ситуации задача максимально сложная, хотя от идеи пройти дальше в «Челси» еще не отказались.

Два последних матча «Челси» завершились поражением от «НЬюкасла» (0:1) и неудачей на выезде с « ПСЖ » в Лиге чемпионов (2:5).

« ПСЖ »

« ПСЖ » наверняка доволен счетом первой игры, но никак не игрой, ведь были провальные отрезки, где «Челси» забивал и мог сделать это еще пару раз. В Лондоне гостям важно сыграть более компактно и найти свои моменты в контратаках, чтобы забить и охладить пыл представителя АЛП и с большой долей вероятности гарантировать себе место в четвертьфинале главного турнира.

Два последних матча « ПСЖ » завершились крупной победой над «Челси» (5:2) и поражением от «Монако» (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Челси» – 2.07

Ничья – 4.4

Победа « ПСЖ » – 3

Статистика

«Челси» проиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл шесть матчей на выезде из последних десяти во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз