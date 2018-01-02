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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Роналду требует у боссов «Реала» заменить Бензема на Кейна

сегодня, 10:55

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, по слухам, устал от неубедительной игры своего одноклубника Карима Бензема.

Португалец просит у президента клуба Флорентино Переса продать француза и приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна следующим летом.

Сообщается, что Роналду и Перес также сошлись во мнении, что трансфер находящегося в отличной форме Кейна также поможет улучшить выступления португальского бомбардира, который в текущем сезоне не демонстрирует той игры, к которой привыкли его поклонники.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:11
Не верю, что Роналду требует покупку Кейна, он же у него все голы отберет, скорее португалец выступает против данного трансфера.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:27
А мне пофигу, что там кто хочет!
Hamman
Hamman
сегодня в 14:49
Нда! Буйная фантазия у журналистов...
Перес не обсуждает с футболистами возможные трансферы! Даже с мегазвёздами...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:17
Это надо было сделать года 3 назад.....

На Харю Кейна...на Обаму Янга....на Левана Довски.....на кого угодно....))
viv
viv
сегодня в 13:11
совсем оборзела плакса
loko7
loko7
сегодня в 12:23
После этой новости у Смолова не осталось шансов перейти в Реал.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:03
Вот такие вот дела происходят в королевском клубе! Честно говоря, даже не знаю что сказать....Недавно Зидан заявил, что Карим по - прежнему очень важен для команды! Флоро Перес скорее прислушается к главному тренеру мадридского Реала, чем к лучшему футболисту сливочных.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 11:50
Как связаны улучшение игры кристинки и покупка центрального нападающего? Либо журналюги с пальца все высасывают, либо у португалки паранойя.
NGY
NGY ответил волгoдoн
сегодня в 11:35
волгoдoн:
Уходи и дверь закрой,у меня теперь другой)
волгoдoн
Сегодня 11:32
Уходи и дверь закрой,у меня теперь другой)
____________________________

Теперь понятно, почему у тебя эти гомо наклонности..!
бебето_71
бебето_71
сегодня в 11:34
персик ты лучше кристину смени и за одно бревнема.гель уже потухла продайте её в кайрат к проблемному
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 11:32
Уходи и дверь закрой,у меня теперь другой)
NGY
NGY
сегодня в 11:30
Думаю, уже даже хейтеры Роналду не верят и всерьез не воспринимают подобный бред журналистов...!
BagioR
BagioR
сегодня в 11:25
Зат...ал его Карим)))
ArtNow
ArtNow
сегодня в 11:09
Прям ТРЕБУЕТ? Ого
Alex12357
Alex12357 ответил амурец
сегодня в 11:09
амурец:
давно пора было Бензему заменить
Бензема и Зидан-земляки,а восточные ребята своих в беде не бросают ,также как и евреи,это не славяне!!!
drug01
drug01
сегодня в 11:08
К мнению игроков надо прислушиваться!
TypXXI
TypXXI
сегодня в 11:06
Это типа если ему Кейна купят, он лучше играть станет??
Вообще с рельс съехал этот португальский марокканец...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:05
Толку не будет,и Кейн и Роналду-эгоисты а Реалу нужна рабочая лошадка.Роналду -молодец!Взял манеру Месси и показывает всем кто в доме хозяин-клубу хана!
Klasse
Klasse
сегодня в 11:04
Это отличное требование. Кариму не помешает конкурент в виде Кейна.
амурец
амурец
сегодня в 11:03
давно пора было Бензему заменить
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