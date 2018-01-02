Роналду требует у боссов «Реала» заменить Бензема на Кейна

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, по слухам, устал от неубедительной игры своего одноклубника Карима Бензема.
Португалец просит у президента клуба Флорентино Переса продать француза и приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна следующим летом.
Сообщается, что Роналду и Перес также сошлись во мнении, что трансфер находящегося в отличной форме Кейна также поможет улучшить выступления португальского бомбардира, который в текущем сезоне не демонстрирует той игры, к которой привыкли его поклонники.
Перес не обсуждает с футболистами возможные трансферы! Даже с мегазвёздами...
Перес не обсуждает с футболистами возможные трансферы! Даже с мегазвёздами...
На Харю Кейна...на Обаму Янга....на Левана Довски.....на кого угодно....))
На Харю Кейна...на Обаму Янга....на Левана Довски.....на кого угодно....))
Сегодня 11:32
Уходи и дверь закрой,у меня теперь другой)
____________________________
Теперь понятно, почему у тебя эти гомо наклонности..!
Сегодня 11:32
Уходи и дверь закрой,у меня теперь другой)
____________________________
Теперь понятно, почему у тебя эти гомо наклонности..!
Вообще с рельс съехал этот португальский марокканец...
Вообще с рельс съехал этот португальский марокканец...