Роналду требует у боссов «Реала» заменить Бензема на Кейна

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, по слухам, устал от неубедительной игры своего одноклубника Карима Бензема.

Португалец просит у президента клуба Флорентино Переса продать француза и приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна следующим летом.

Сообщается, что Роналду и Перес также сошлись во мнении, что трансфер находящегося в отличной форме Кейна также поможет улучшить выступления португальского бомбардира, который в текущем сезоне не демонстрирует той игры, к которой привыкли его поклонники.