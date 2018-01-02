Буффон: «Не хочу быть обузой для „Ювентуса“»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пока так и не решил, завершит ли он карьеру по окончании сезона или нет:

«Ни один футболист не желает завершать карьеру, но что поделаешь?

Я очень счастлив, что мне удалось подойти к этому важному моменту в жизни в спокойствии. Очень важно иметь внутреннюю гармонию. Я знаю, как все устроено на поле, знаю, что в 60 я буду таким же, каким являюсь сейчас.

Я не хочу быть обузой для команды, потому до принятия решения я должен понять, в какой роли я принесу клубу больше пользы.

Одно скажу с уверенностью: продолжу выступать за „Ювентус“, если мы выиграем Лигу чемпионов».