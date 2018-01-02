«Наполи» нашёл замену Рейне в клубе Серии А

«Наполи» заинтересован в услугах голкипера «Дженоа» Маттиа Перина, утверждает итальянская пресса.

По слухам, клубы уже обсуждают потенциальный трансфер 25-летнего игрока, который должен стать преемником Пепе Рейны, чей контракт с неаполитанцами истекает летом 2018 года. Между сторонами якобы уже существует устная договоренность о сумме трансфера - игрок обойдется лидерам чемпионата Италии в 10 млн евро.

Партенопейцы намерены оформить переход вратаря в это трансферное окно, но при этом позволят Перину продолжить выступления за клуб из Генуи до конца сезона на правах аренды.