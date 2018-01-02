ЦСКА проиграл борьбу «Спортингу» за 20-летнего бразильского хавбека

Абел Брага - главный тренер «Флуминенсе», сообщил, что полузащитник команды Вендел, на которого претендовал ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге»:

«Я думаю, „Спортинг“ сделал правильный выбор. В течение следующих пяти месяцев, до окончания сезона, Вендел сможет адаптироваться к португальскому футболу, ведь это особенный игрок, отличный игрок.

„Спортинг“ грамотно вложил деньги, ведь в будущем лиссабонцы смогут получить прибыль, продав Вендела за большую сумму.

Меня огорчает уход Вендела, но „Флуминенсе“ испытывает проблемы. Мы теряем отличного игрока, однако выбора у нас не было».