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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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ЦСКА проиграл борьбу «Спортингу» за 20-летнего бразильского хавбека

сегодня, 16:01

Абел Брага - главный тренер «Флуминенсе», сообщил, что полузащитник команды Вендел, на которого претендовал ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге»:

«Я думаю, „Спортинг“ сделал правильный выбор. В течение следующих пяти месяцев, до окончания сезона, Вендел сможет адаптироваться к португальскому футболу, ведь это особенный игрок, отличный игрок.

„Спортинг“ грамотно вложил деньги, ведь в будущем лиссабонцы смогут получить прибыль, продав Вендела за большую сумму.

Меня огорчает уход Вендела, но „Флуминенсе“ испытывает проблемы. Мы теряем отличного игрока, однако выбора у нас не было». 

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Все комментарии
obana777
obana777 ответил RussianHorse
сегодня в 19:33
RussianHorse:
Твой слух ласкает разве что "можешь уходить, $20 на столе, завтрак готовить не надо".
Когда нечего сказать, можно плеснуть грязью. Ничуть не удивилась. Переход на личности это по-мужски, по-армейски.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
сегодня в 19:30
Забавно смотреть как пользователь с аватаркой с Коукаловой пишет гадости а в конце ставит смайлик, типа я так, это шутка, а не пакость)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 19:27
cska.78:
Еще и хватает наглости мне отвечать, когда я у него в игноре :)))
Уже не в игноре...случайно нажал на смартфоне...насчет наглости тебя здесь вряд ли кто переплюнет...
VIPded
VIPded
сегодня в 19:27
Ну и фик с ним, с этим импортным, своих развивать есть кого!
cska.78
cska.78
сегодня в 19:26
Еще и хватает наглости мне отвечать, когда я у него в игноре :)))
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 19:25
cska.78:
Некрасиво, это как ваш спартач сейчас на меня жалуется во всю в лиге модерации :)))
А ты хами поменьше, тем более из-за твоего хамства я бан получил...не люблю когда безнаказанно...это тебе не 0:7 в каждом комменте вспоминать...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:25
Ну ничего страшного,можно подумать,что все другие,кто здесь пытается острить,подписывают пачками тех,кого только во сне увидели...
Аквила
Аквила
сегодня в 19:22
Писал в другой теме,что не верю в победу Цска с их нынешними финансами,а тут и тема вышла)Ждем Бабаева со словами,что и не рассматривали чела...
Colonist
Colonist
сегодня в 19:20
Жаль!
Аденн
Аденн
сегодня в 19:20
неудивительно, конина то уже не первой свежести.
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:11
AntiherQ1488:
А вот так, некрасиво делать. Это ты переборщил.
Некрасиво, это как ваш спартач сейчас на меня жалуется во всю в лиге модерации :)))
cska.78
cska.78
сегодня в 19:08
Жаль!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 19:02
Парень посмотрел как Спартак нагнул раком понявых в записи и решил в португалию. Там от такого позорище он застрахован.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил спартак 1987
сегодня в 18:51
спартак 1987:
на чемпионате.com новость на ленте, что Спартак ведёт борьбу за бразильского защитника из сантоса Вериссимо. удинезе пытаются перехватить его правда, но пока за бразильца лидирует Спартак. кони давайте лучше эту новость обсудим, у вас всё равно новичков не ожидается в ближайшим будущем😄
Зачем? Они авы с ливером поставят, а на свое болото времени уже нет)) в 15м году был последний трансфер, верблюд в нападении, а они все на нас пеняют)
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 18:48
на чемпионате.com новость на ленте, что Спартак ведёт борьбу за бразильского защитника из сантоса Вериссимо. удинезе пытаются перехватить его правда, но пока за бразильца лидирует Спартак. кони давайте лучше эту новость обсудим, у вас всё равно новичков не ожидается в ближайшим будущем😄
oFANATo
oFANATo ответил saha100
сегодня в 18:43
saha100:
У цска проигрыш традиция
Смешной.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 18:42
Jum13:
Что-то смотрю - не вижу спартаковской ветки. А что трансферы - как-то помогли с 0:7? Стыдно быть вами
И вообще, причем тут 7:0? Вы вот влетели какому то Марселю 6:0 и что? Всем пофиг. Или вас 25 лет возили мордой по столу?) Вы то тут причем? Вас дернули 3:0 и у вас нет трансферов, вот, что тебе надо знать. А твой дружок - уголовника на аву поставил, который ваш клуб гробит. Или нет? Когда вы последний раз кого то покупали?) Речь то об этом. Или вы тока про нас можете?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 18:36
Jum13:
Что-то смотрю - не вижу спартаковской ветки. А что трансферы - как-то помогли с 0:7? Стыдно быть вами
ага, 7:0, а через 3 дня вас дернули 3:0. На каком вы там месте?) на 5м?) Печально быть вами))
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:34
AntiherQ1488:
Я бы сказал, что ваших веток куда меньше, чем наших) А если уж посмотреть на трансферы)) Печально быть вами))
Что-то смотрю - не вижу спартаковской ветки. А что трансферы - как-то помогли с 0:7? Стыдно быть вами
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 18:31
RussianHorse:
Небось ты и стуканул) Хотя, почему женский половой орган вообще облагается каким-то "штрафом"?)
Нет, я на премодерации похоже, у меня нет кнопки пожаловаться. Да я бы и не стал, решил бы вопрос по другому, не сочти за угрозу)
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:29
AntiherQ1488:
Писали что на час, типа как за мат) Похоже решение пересмотрели)
Небось ты и стуканул)
Хотя, почему женский половой орган вообще облагается каким-то "штрафом"?)
saha100
saha100
сегодня в 18:22
У цска проигрыш традиция
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 18:21
RussianHorse:
Вообще-то на сутки, я выкупился. А так пофиг.
Писали что на час, типа как за мат) Похоже решение пересмотрели)
Фата лист
Фата лист ответил loko7
сегодня в 18:21
Это утка, ЦСКА не прентендовал на Венделя, клубы не нужен полузащитник.
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:20
AntiherQ1488:
Всего на час? Серьезно? За подобное? пфффф, а за оскорбление на сутки? Мдааа, пролез, без мыла)) Повезло.
Вообще-то на сутки, я выкупился. А так пофиг.
oFANATo
oFANATo ответил Jum13
сегодня в 18:16
Jum13:
Жаль, но запах горелой свинины радует )))
Всю страну радует!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 18:07
RussianHorse:
Твой слух ласкает разве что "можешь уходить, $20 на столе, завтрак готовить не надо".
Всего на час? Серьезно? За подобное? пфффф, а за оскорбление на сутки? Мдааа, пролез, без мыла)) Повезло.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 18:05
Jum13:
Я же не виноват, что свиней на каждой ветке ЦСКА просто на части рвет по поводу и без - главное по-истерить. Так что продолжайте
Я бы сказал, что ваших веток куда меньше, чем наших) А если уж посмотреть на трансферы)) Печально быть вами))
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:04
AntiherQ1488:
Вы 3й год без трансферов с верблюдом в нападении, но тебя радует запах горелой свинины)) Продолжай) Ну и приоритеты.
Я же не виноват, что свиней на каждой ветке ЦСКА просто на части рвет по поводу и без - главное по-истерить. Так что продолжайте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:01
Да там изначально без шансов было...
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