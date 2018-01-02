«Вест Хэм» подготовил 15 млн фунтов на укрепление центра поля

«Вест Хэм» начал зарабатывать очки в последних матчах английской Премьер-Лиги, но по-прежнему остается в зоне вылета. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес намерен укрепить полузащиту с помощью футболиста «Сток Сити» Джо Аллена. На этот трансфер лондонский коллектив подготовил 15 млн фунтов.

Валлиец поучаствовал почти во всех матчах этого сезона, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. «Сток Сити» всеми силами постарается удержать ключевого игрока.

Впрочем, есть у «Вест Хэма» и другие варианты — например, полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви.