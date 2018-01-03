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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.75 3.4 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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«Наполи» вылетел из Кубка Италии

сегодня, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Наполи» уступил «Аталанте» в четвертьфинале Кубка Италии.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Аталанта» 1:2 (0:0)
Голы: Мертенс 85 - Кастань 50, Гомес 81.

«Наполи»: Сепе, Кирикеш, Кулибали, Мариу, Хисай, Гамшик (Инсинье 56), Диавара, Зелински, Кальехон (Мертенс 56), Рог, Унас (Алан 72).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Аталанта»: Бериша, Госенс, Кальдара, Кастань, Паломино, Толой, Гомес, Де Рон, Кристанте, Фройлер, Корнелиус.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Кулибали 21, Рог 27 - Фройлер 19, Кальдара 41, Толой 44.

Судья: Пьеро Джакомелли.

Напомним, что в преддверии этой игры «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:26
Жаль что Наполи проиграла
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 06:37
За что я люблю кубки за их непредсказуемые результаты...
FILL3286
FILL3286
сегодня в 06:27
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 05:46
    Аталанту с победой!
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 04:21
    Довольно неожиданно.....
    Klose_Miro
    Klose_Miro
    сегодня в 01:13
    На какие жертвы Наполи только не идет, чтобы получить серебрянные медали..
    juchok
    juchok ответил Тео Джонс
    сегодня в 01:05
    Тео Джонс:
    Во будет эпик, если бросивши все силы на скудетто они и его сольют).
    такой расклад тоже нельзя исключать!)!)!)!)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил juchok
    сегодня в 00:58
    juchok:
    ваще не удивлен! Наполи и ЛЕ сразу сольет, уверен на 90%! все силы на скудо, Сарри знает, что делает!
    Во будет эпик, если бросивши все силы на скудетто они и его сольют).
    juchok
    juchok
    сегодня в 00:44
    ваще не удивлен! Наполи и ЛЕ сразу сольет, уверен на 90%! все силы на скудо, Сарри знает, что делает!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 00:43
    солидно аталанта выглядела. можно даже сказать на классе обыграла.
    juchok
    juchok ответил волгoдoн
    сегодня в 00:43
    волгoдoн:
    На ЛЧ нацелились)
    шутка-минутка!)!)!)
    волгoдoн
    волгoдoн
    сегодня в 00:41
    На ЛЧ нацелились)
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