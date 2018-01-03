«Наполи» вылетел из Кубка Италии

«Наполи» уступил «Аталанте» в четвертьфинале Кубка Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Аталанта» 1:2 (0:0)
Голы: Мертенс 85 - Кастань 50, Гомес 81.
«Наполи»: Сепе, Кирикеш, Кулибали, Мариу, Хисай, Гамшик (Инсинье 56), Диавара, Зелински, Кальехон (Мертенс 56), Рог, Унас (Алан 72).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Аталанта»: Бериша, Госенс, Кальдара, Кастань, Паломино, Толой, Гомес, Де Рон, Кристанте, Фройлер, Корнелиус.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Кулибали 21, Рог 27 - Фройлер 19, Кальдара 41, Толой 44.
Судья: Пьеро Джакомелли.
Напомним, что в преддверии этой игры «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в рамках 19-го тура чемпионата Италии.