Миграционная политика США отпугивает европейцев от поездки на ЧМ-2026

1771397593

сегодня, 09:53

Европейские футбольные болельщики выразили тревогу по поводу ситуации с безопасностью в США в преддверии чемпионата мира 2026 года. Поводом стали полицейские операции, направленные на контроль за соблюдением иммиграционного законодательства. Фанаты потребовали от организаторов и властей гарантий безопасности, сообщает портал Euractiv.

По словам еврокомиссара по вопросам культуры, спорта и молодежи Гленна Микаллефа, Европейский союз обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой обеспечить безопасность европейских болельщиков во время турнира.

«Я призвал господина Инфантино уделить внимание вопросам безопасности при взаимодействии с организаторами. Мы должны вести постоянный диалог с ФИФА и принимающей стороной, чтобы гарантировать безопасность всех, кто приедет в США », — заявил Микаллеф в интервью Euractiv.

Представитель Госдепартамента США в ответ подчеркнул, что обеспечение безопасности матчей, спортсменов, болельщиков и арен остаётся приоритетом для американских властей. К контролю порядка также будут привлечены сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).