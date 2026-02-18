Cотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала»

1771394027

сегодня, 08:53

Сотрудники «Бенфики» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов пытались прорваться в раздевалку «Реала». Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на CBS Sports.

Инцидент произошёл в Лиссабоне, где «Реал» одержал минимальную победу 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который после взятия ворот подбежал к трибуне фанатов хозяев и спровоцировал их жестами.

Вскоре бразилец пожаловался арбитру на расистские оскорбления. Испанские СМИ указывают на аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни как возможного виновника. Матч прервали на 10 минут. В финале игры болельщики «Бенфики» закидали игроков «Реала» бутылками и электронными сигаретами.

После финального свистка вспыхнула потасовка между игроками и персоналом клубов, которая переросла в стычку в подтрибунных помещениях.

Ответный матч пройдёт 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.