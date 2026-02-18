Top.Mail.Ru
Cотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала»

сегодня, 08:53
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Сотрудники «Бенфики» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов пытались прорваться в раздевалку «Реала». Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на CBS Sports.

Инцидент произошёл в Лиссабоне, где «Реал» одержал минимальную победу 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который после взятия ворот подбежал к трибуне фанатов хозяев и спровоцировал их жестами.

Вскоре бразилец пожаловался арбитру на расистские оскорбления. Испанские СМИ указывают на аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни как возможного виновника. Матч прервали на 10 минут. В финале игры болельщики «Бенфики» закидали игроков «Реала» бутылками и электронными сигаретами.

После финального свистка вспыхнула потасовка между игроками и персоналом клубов, которая переросла в стычку в подтрибунных помещениях.

Ответный матч пройдёт 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Источник: itar-tass.com
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:24
Может прибраться хотели...пустые пластиковые бутылки собрать...заодно и автограф получить.....
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 12:44
"....Винисиус Жуниор, который после взятия ворот подбежал к трибуне фанатов хозяев и спровоцировал их жестами.
Вскоре бразилец пожаловался арбитру на расистские оскорбления....."
Выглядит комично)
Не оправдываю ни тех, ни других. Но на что рассчитывал Винисиус? Что футболисты и фанаты Бенфики побегут к нему в карнавальных костюмах и вместе с ним станцуют самбу?
112910415
112910415
сегодня в 11:26
до чего эмоциональные люди ...
Drosmo
Drosmo ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:00, ред.
Ну я всё понимаю, скандал, токсичный Винисиус, несдержанный Моуринью, но давайте не будем в такую уж совсем нелепую конспирологию скатываться. Вы разве не знаете "Особенного", который никогда не умел проигрывать, который в своих провалах кого только не обвинял, и не такое поле, и погоду, и судей (это вообще регулярно), и даже врача "Челси" Еву Карнейро, которую по его настоянию и уволили только за то, что она выбежала оказать помощь игроку своей команды, по сути выполняла свою работу. Но Жозе, который априори не может быть не в чём виноват, нужно было найти карайнего.

Я хорошо помню период тренерства Моуринью в "Реале", и помню как после провальных матчей очень часто Жозе просто не выходил к журналистам на послематчевую пресс-конференцию, чтобы не оправдываться за свой провал, а посылал отдуваться за себя своего помощника Айтора Каранку. Что говорит о его высокомерии, раздутом эго и неумении признавать поражения.

Так что к таким высказываниям и дешёвому пиару Жозе уже все давно привыкли, и никто не воспринимает их всерьёз.
8gqq54jk2ay2
8gqq54jk2ay2
сегодня в 10:54
Эмоции переполняли, а во главе небось Жозе стоял
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:42
Жозе Моуринью заявил, что у судьи был листок, было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку.
Жозе знает всю эту кухню. видел и поощрял в Реале такой практики.
все мосты поджег)))
теперь он в черном списке Переса.
Nenash
Nenash
сегодня в 10:06
Мадриду ещё на Камп Ноу ехать.. "Тёплый" приём их там точно ждёт.. 🤣
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:55
Глупо и непрофессионально... Огромные штрафы последуют...
shur
shur
сегодня в 09:42
...беспомощность, бессилие, агрессия в связи с депрессией провокации и беспорядки - это среда обитания Моуринью и
его "Бенфики"....!! Н.Н. Озеров : " Нам такой ....................!!!!
Гость
