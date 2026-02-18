Cотрудники «Бенфики» пытались ворваться в раздевалку «Реала»

Сотрудники «Бенфики» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов пытались прорваться в раздевалку «Реала». Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на CBS Sports.
Инцидент произошёл в Лиссабоне, где «Реал» одержал минимальную победу 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор, который после взятия ворот подбежал к трибуне фанатов хозяев и спровоцировал их жестами.
Вскоре бразилец пожаловался арбитру на расистские оскорбления. Испанские СМИ указывают на аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни как возможного виновника. Матч прервали на 10 минут. В финале игры болельщики «Бенфики» закидали игроков «Реала» бутылками и электронными сигаретами.
После финального свистка вспыхнула потасовка между игроками и персоналом клубов, которая переросла в стычку в подтрибунных помещениях.
Ответный матч пройдёт 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Выглядит комично)
Не оправдываю ни тех, ни других. Но на что рассчитывал Винисиус? Что футболисты и фанаты Бенфики побегут к нему в карнавальных костюмах и вместе с ним станцуют самбу?
Я хорошо помню период тренерства Моуринью в "Реале", и помню как после провальных матчей очень часто Жозе просто не выходил к журналистам на послематчевую пресс-конференцию, чтобы не оправдываться за свой провал, а посылал отдуваться за себя своего помощника Айтора Каранку. Что говорит о его высокомерии, раздутом эго и неумении признавать поражения.
Так что к таким высказываниям и дешёвому пиару Жозе уже все давно привыкли, и никто не воспринимает их всерьёз.
Жозе знает всю эту кухню. видел и поощрял в Реале такой практики.
все мосты поджег)))
теперь он в черном списке Переса.
