Сид Лоу: «„Реал“ до сих пор заинтересован в Азаре»

Знаменитый английский журналист Сид Лоу считает, что у полузащитника «Челси» Эдена Азара высокие шансы на переход в «Реал».
«Азар хочет, чтобы „Реал“ приобрел его. Летом испанский клуб был близок к тому, чтобы оформить трансфер Эдена. Уже была устная договоренность, но как часто бывает в футболе, вмешалась третья сторона и все сорвалось.
„Реал“ до сих пор заинтересован в игроке, Азару нравится Зидан, поэтому я считаю, что у него все еще есть шансы переехать в Мадрид».
Сохрани ссылку эту и каждый раз нажимай и откроется старый сайт.Овый сайт издевательство.
Завтра напишут,что Реал не заинтересован в Азаре,затем наоборот итд итп.
Сохрани ссылку эту и каждый раз нажимай и откроется старый сайт.Овый сайт издевательство.
Завтра напишут,что Реал не заинтересован в Азаре,затем наоборот итд итп.