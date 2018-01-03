Сид Лоу: «„Реал“ до сих пор заинтересован в Азаре»

Знаменитый английский журналист Сид Лоу считает, что у полузащитника «Челси» Эдена Азара высокие шансы на переход в «Реал».



«Азар хочет, чтобы „Реал“ приобрел его. Летом испанский клуб был близок к тому, чтобы оформить трансфер Эдена. Уже была устная договоренность, но как часто бывает в футболе, вмешалась третья сторона и все сорвалось.



„Реал“ до сих пор заинтересован в игроке, Азару нравится Зидан, поэтому я считаю, что у него все еще есть шансы переехать в Мадрид».