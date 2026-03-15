Гол Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

вчера, 15:58
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Тольяттинский «Акрон» со счетом 1:1 сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, состоявшемся в Самаре.

Счет на 27-й минуте открыл игрок грозненцев Георгий Мелкадзе. Артем Дзюба сравнял счет на 85-й минуте. На 49-й минуте за второе предупреждение с поля был удален игрок «Ахмата» Исмаэл Силва.

«Ахмат» имеет 27 очков и идет 8-м. «Акрон» с 22 баллами — 10-й.

Источник: itar-tass.com
jgy2tda4bbrs
вчера в 19:11
Сейчас никто очки не раздаривает, и здесь Акрон отыгрался
Alex_67
вчера в 18:21
Не помог уйти... Гол Дзюбы решил исход матча.
пират Елизаветы
вчера в 17:57
Сильва помог Акрону уйти от поражение.
игрок в принципе неплохой, но чересчур грубо играет...вот и сегодня подвел команду
ildar_3871
вчера в 17:56
Че то пенальти перестали ставить , или это только Зениту дают бить пенальти ? )
VeniaminS
вчера в 17:54
Молодец Дзюба,так и продолжать !
Z. Kramer
вчера в 17:36
Очередной цирк, надо играть, а не следовать инструкциям от РФС
25процентный клоун
вчера в 17:34
ну не всем по два пенальти каждый матч дарят)
lotsman
вчера в 17:24
Вообще то на домашнем поле надо выигрывать, а не отыгрываться, уходя от поражения.
1viking17
вчера в 16:54
Молодцы Акрон, вырвали ничью!!!
shur
вчера в 16:51
...как то так...!
За адекватность
вчера в 16:31
Мелкадзе видимо решил, что изобрел футбольную теорему исполнения штрафных "Ежели со штрафных тупо лупить на силу в стенку, она когда нибудь да развалится и мяч окажется в воротах" Сегодня не разваливалась. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, ежели кратко, то "Акрон", практически весь второй тайм играя в большинстве, но проигрывая в счете, пропустив в первом тайме после углового, по большому счету ни на что окромя постоянных навесов в штрафную не сподобился. Грузили, грузили, а дальше как известно из устного народного творчества "если долго мучаться, что-нибудь получится". Угловой и фамилия Дзюба появляется на табло. В итоге боевая ничья. Как-то так с моей колокольни.
gb725wakusxc
вчера в 16:29
Ну, нельзя сказать, что Акрон хотя бы на эту ничью не наиграл. Если бы у Беншимола сегодня летело, то Ахмат был бы разгромлен. Но, как известно, если бы да кабы. Будем говорить что Дзюба выцарапав ничью. Для дружины Черчесова ничья в меньшинстве на выезде может являться вполне себе неплохим результатом, хотя, конечно, Саламович недоволен.
Варвар7
вчера в 16:29
Что называется - "вырвали в концовке очко "...)
25процентный клоун
вчера в 16:28
Не любят судьи Ахмат
sihafazatron
вчера в 16:28
Гол Дзюбы помог, а Беншимол не помог)) а так могли бы побеждать хозяева
