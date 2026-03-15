Гол Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»
1773579522
Тольяттинский «Акрон» со счетом 1:1 сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, состоявшемся в Самаре.
Счет на 27-й минуте открыл игрок грозненцев Георгий Мелкадзе. Артем Дзюба сравнял счет на 85-й минуте. На 49-й минуте за второе предупреждение с поля был удален игрок «Ахмата» Исмаэл Силва.
«Ахмат» имеет 27 очков и идет 8-м. «Акрон» с 22 баллами — 10-й.
