Экс-форвард ЦСКА продолжит карьеру в Японии

Пресс-служба «Нагои» сообщает, что бывший нападающий ЦСКА Жо продолжит карьеру в Японии, как это и ожидалось. Опытный форвард перешел в японский клуб из «Коринтианса». Предполагается, что сумма трансфера составила 11 миллионов евро.



Ранее ходили слухи, что «Ахмат» заинтересован в трансфере Жо.