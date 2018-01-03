Экс-форвард ЦСКА продолжит карьеру в Японии

Пресс-служба «Нагои» сообщает, что бывший нападающий ЦСКА Жо продолжит карьеру в Японии, как это и ожидалось. Опытный форвард перешел в японский клуб из «Коринтианса». Предполагается, что сумма трансфера составила 11 миллионов евро.
Ранее ходили слухи, что «Ахмат» заинтересован в трансфере Жо.
Чемпионат России - брал
Кубок России - брал
Чемпионат Бразилии - брал
Кубок Англии - брал
Кубок Либертадорес - брал
Кубок Конфедераций - брал
И в Японии - выиграет
Вроде никогда не входил в когорту сверхнападающих...и Барсы с Реалами за него не боролись....но карьера вполне удачная....да и человек позитивный....
Радует когда читаешь про игрока которому 31-й год :
"В 2017 году Жо вернулся в Бразилию. На этот раз в Коринтианс. В сезоне 2017 года, Жо стал лучшим бомбардиром Серии А и был признан лучшим игроком лиги. Также вместе с командой он смог завоевать золотые медали чемпионата Бразилии."
Удачи в Нагое...!!!
Чемпионат России - брал
Кубок России - брал
Чемпионат Бразилии - брал
Кубок Англии - брал
Кубок Либертадорес - брал
Кубок Конфедераций - брал
И в Японии - выиграет
Вроде никогда не входил в когорту сверхнападающих...и Барсы с Реалами за него не боролись....но карьера вполне удачная....да и человек позитивный....
Радует когда читаешь про игрока которому 31-й год :
"В 2017 году Жо вернулся в Бразилию. На этот раз в Коринтианс. В сезоне 2017 года, Жо стал лучшим бомбардиром Серии А и был признан лучшим игроком лиги. Также вместе с командой он смог завоевать золотые медали чемпионата Бразилии."
Удачи в Нагое...!!!
гинер даже пожалел 11 лям за негра)
гинер даже пожалел 11 лям за негра)