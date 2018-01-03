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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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«Лос-Анджелес Гэлакси» и Эшли Коул продлили сотрудничество на год

вчера, 23:27

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул продлил контракт с клубом. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано еще на один год.

Экс-защитник сборной Англии защищает цвета своего нынешнего клуба с 2016 года.

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