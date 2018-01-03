«Лос-Анджелес Гэлакси» и Эшли Коул продлили сотрудничество на год

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул продлил контракт с клубом. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано еще на один год.
Экс-защитник сборной Англии защищает цвета своего нынешнего клуба с 2016 года.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур
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|23:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Вест Хэм
|1.25
|5.95
|11
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
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|Сельта
|-:-
|Барселона
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|Вильярреал
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|6.3
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|23:00
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|3.32
|5.5
Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул продлил контракт с клубом. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано еще на один год.
Экс-защитник сборной Англии защищает цвета своего нынешнего клуба с 2016 года.