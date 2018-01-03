«Лос-Анджелес Гэлакси» и Эшли Коул продлили сотрудничество на год

Защитник американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул продлил контракт с клубом. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано еще на один год.

Экс-защитник сборной Англии защищает цвета своего нынешнего клуба с 2016 года.