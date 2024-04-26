Дибала готов отказать «Челси» и «Барселоне», чтобы остаться в «Роме»

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вчера, 10:45

«Рома» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим .

По данным источника, аргентинец готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Челси», чтобы подписать новую сделку с римским клубом.

Дибала заинтересован новым проектом под руководством .