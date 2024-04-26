Дибала готов отказать «Челси» и «Барселоне», чтобы остаться в «Роме»

«Рома» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой.
По данным источника, аргентинец готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Челси», чтобы подписать новую сделку с римским клубом.
Дибала заинтересован новым проектом под руководством Даниэле Де Росси.
В Роме его тренером был Моуриньо, а в Ювентусе за семь лет игры у него были три тренера - Сарри, Аллегри, Пирло. Моуриньо - конфликтный, Сарри - упрям, Пирло - неопытен. Можно сказать, что именно Аллегри подошёл ему из всех этих тренеров и больше его тренировал.
С приходом Де Росси его игра возобновилась, стал снова забивать. Но он уже не так молод, как раньше, хотя по параметрам футболиста и не стар. Спортсмены с его телосложением могут играть до 34 лет на высшем уровне. Так что у него еще есть время.
«Челси» и «Барселона» сейчас переживают трудные времена. у него нет причин рисковать своей карьерой. Скорее останется в Роме.
В Роме его тренером был Моуриньо, а в Ювентусе за семь лет игры у него были три тренера - Сарри, Аллегри, Пирло. Моуриньо - конфликтный, Сарри - упрям, Пирло - неопытен. Можно сказать, что именно Аллегри подошёл ему из всех этих тренеров и больше его тренировал.
С приходом Де Росси его игра возобновилась, стал снова забивать. Но он уже не так молод, как раньше, хотя по параметрам футболиста и не стар. Спортсмены с его телосложением могут играть до 34 лет на высшем уровне. Так что у него еще есть время.
«Челси» и «Барселона» сейчас переживают трудные времена. у него нет причин рисковать своей карьерой. Скорее останется в Роме.
Дибала пригодится.
Дибала пригодится.