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Дибала готов отказать «Челси» и «Барселоне», чтобы остаться в «Роме»

вчера, 10:45

«Рома» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой.

По данным источника, аргентинец готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Челси», чтобы подписать новую сделку с римским клубом.

Дибала заинтересован новым проектом под руководством Даниэле Де Росси.

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Все комментарии
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 11:43
Дибала бесспорно талантлив, но в то же время нестабильный. Есть две основные причины нестабильности игроков – женщины и неподходящие тренеры. Поскольку я не знаю, каков образ жизни Дибалы, не буду гадать или придумывать. Но он симпатичный парень и, вероятно, не имеет проблем с женщинами.

В Роме его тренером был Моуриньо, а в Ювентусе за семь лет игры у него были три тренера - Сарри, Аллегри, Пирло. Моуриньо - конфликтный, Сарри - упрям, Пирло - неопытен. Можно сказать, что именно Аллегри подошёл ему из всех этих тренеров и больше его тренировал.

С приходом Де Росси его игра возобновилась, стал снова забивать. Но он уже не так молод, как раньше, хотя по параметрам футболиста и не стар. Спортсмены с его телосложением могут играть до 34 лет на высшем уровне. Так что у него еще есть время.

«Челси» и «Барселона» сейчас переживают трудные времена. у него нет причин рисковать своей карьерой. Скорее останется в Роме.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
Рома при Де Росси шикарно играет.
Дибала пригодится.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:05
Если хочет сидеть без трофеев пусть всем отказывает!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:46
Нашёл свой клуб... зачем куда то переходить...
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