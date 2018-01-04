Конте: «„Челси“ разочарован, потому что мы заслужили победу»

Рулевой «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Думаю, мы должны быть разочарованы, потому что „Челси“ при таком количестве голевых моментов должен был побеждать. Вместо этого мы сейчас с вами обсуждаем ничью. Ничью против безусловно хорошей команды, хотя мои подопечные заслуживали три очка. Что ж, у нас был отличный шанс на победу, но это футбол, нужно принять окончательный результат.

Что касается игры Мораты, то ему не повезло. Он должен продолжать трудиться. Нападающему очень важно забивать. В то же время я доволен его работой и самоотдачей».