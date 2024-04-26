В «Ахмате» назвали позором слова Морено об отравлении футболистов

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью Андрею Панкову отреагировал на отравление футболистов «Сочи» перед матчем в Грозном:
Роберт Морено назвал это позором? Наверное, позор, что он говорит такие слова.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью Андрею Панкову отреагировал на отравление футболистов «Сочи» перед матчем в Грозном:
Роберт Морено назвал это позором? Наверное, позор, что он говорит такие слова.
Допустим ситуацию. Я владелец ресторана в городе N, ко мне на обед за день до игры пришли соперники моего любимого клуба. Ну я тупой, я отравил их, дал им несвежие продукты. Виноват в этом мой любимый клуб? Нет, это я дурак.
Так и че оправдываться? Смысл накидываться на потерпевшего, если ты не виновен? На воре шапка горит?
Допустим ситуацию. Я владелец ресторана в городе N, ко мне на обед за день до игры пришли соперники моего любимого клуба. Ну я тупой, я отравил их, дал им несвежие продукты. Виноват в этом мой любимый клуб? Нет, это я дурак.
Так и че оправдываться? Смысл накидываться на потерпевшего, если ты не виновен? На воре шапка горит?