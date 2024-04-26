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В «Ахмате» назвали позором слова Морено об отравлении футболистов

вчера, 12:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью Андрею Панкову отреагировал на отравление футболистов «Сочи» перед матчем в Грозном:

Роберт Морено назвал это позором? Наверное, позор, что он говорит такие слова.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:09
А что не позор? Кормить просрочкой людей. Кто нибудь еще трапезничал в тот день, в том ресторане.
112910415
112910415
вчера в 13:02
не однозначно это всё ...
но кто разбираться-то будет ?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:41
Я бы на месте господина Айдомирова так не высказывался. Факт отравления есть? Есть. Обвинили ли Ахмат в этом напрямую? Нет. Так зачем высказываться и оправдываться как виновный, если тебя виновным не назвали.

Допустим ситуацию. Я владелец ресторана в городе N, ко мне на обед за день до игры пришли соперники моего любимого клуба. Ну я тупой, я отравил их, дал им несвежие продукты. Виноват в этом мой любимый клуб? Нет, это я дурак.

Так и че оправдываться? Смысл накидываться на потерпевшего, если ты не виновен? На воре шапка горит?
shlomo
shlomo
вчера в 12:35
Ну да.... фактически доказать это совсем не представляется возможным.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:24
Подать на него в суд.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:15
Да они в Ахмате и замутили это все , хорошо что я давно не смотрю эту лигу, всеми силами пытаются вытащить Ахмат
Гость
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