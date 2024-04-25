Ван Дейк: «Если мы будем играть как с „Эвертоном“, то шансов на титул нет»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 29-го тура АПЛ:
Думаю, каждый должен взглянуть в зеркало после матча, посмотреть на свою игру, если мы действительно хотим выиграть лигу. Очевидно, мы ещё в чемпионской гонке. Но если мы будем играть как сегодня, у нас нет шансов на титул.
Затем поражение на «Энфилде» от «Кристал Пэлас». Последний раз такое случалось в 2015 году, «КП» выиграл на выезде 1:2. А вчера проиграли Эвертону: до этого матча на стадионе «Эвертон» они проиграли ещё в далёком 2010 году - 14 лет назад, остальные матчи на выезде закончились вничью. Ничья была бы ожидаема, но поражение говорит о том, что психологически они уже сдались.
У MC одна игра в запасе, и «Арсенал» пока не хочет сдаваться. Оставаться в чемпионской гонке – значит набирать очки, а не терять их на ровном месте. А Ливерпуль делает наоборот. С такой игрой трофеи не выигрывают, я не помню таких случаев.
Затем поражение на «Энфилде» от «Кристал Пэлас». Последний раз такое случалось в 2015 году, «КП» выиграл на выезде 1:2. А вчера проиграли Эвертону: до этого матча на стадионе «Эвертон» они проиграли ещё в далёком 2010 году - 14 лет назад, остальные матчи на выезде закончились вничью. Ничья была бы ожидаема, но поражение говорит о том, что психологически они уже сдались.
У MC одна игра в запасе, и «Арсенал» пока не хочет сдаваться. Оставаться в чемпионской гонке – значит набирать очки, а не терять их на ровном месте. А Ливерпуль делает наоборот. С такой игрой трофеи не выигрывают, я не помню таких случаев.
Хотя, конечно, не по комментам на Youtube стот судить, в том же РМ половина комментов в этом году - проклятия и пожелания, чтобы Анчелотти был уволен, от турецких фанов, и требования выставлять Гюлера на матчи даже травмированным)) Но это уже особенности турков, а Ван Дейка хейтят сами скаузеры.
Хотя, конечно, не по комментам на Youtube стот судить, в том же РМ половина комментов в этом году - проклятия и пожелания, чтобы Анчелотти был уволен, от турецких фанов, и требования выставлять Гюлера на матчи даже травмированным)) Но это уже особенности турков, а Ван Дейка хейтят сами скаузеры.
Всё-таки каждый раз убеждаюсь, что нидерландцы в основном травокуры. У МС очень лёгкий график и им теперь два раза нужно проиграть (а у них серия побед), а у Ван Дейка очевидность чемпионской гонки.
Всё-таки каждый раз убеждаюсь, что нидерландцы в основном травокуры. У МС очень лёгкий график и им теперь два раза нужно проиграть (а у них серия побед), а у Ван Дейка очевидность чемпионской гонки.