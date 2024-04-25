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Ван Дейк: «Если мы будем играть как с „Эвертоном“, то шансов на титул нет»

вчера, 10:29
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 29-го тура АПЛ:

Думаю, каждый должен взглянуть в зеркало после матча, посмотреть на свою игру, если мы действительно хотим выиграть лигу. Очевидно, мы ещё в чемпионской гонке. Но если мы будем играть как сегодня, у нас нет шансов на титул.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:36
Послушал интервью Клоппа, после игры с Эвертоном. Как обычно в таких случаях- жалкие оправдания, лицо прячет под кепку, смотрит в пол, голос дрожит, глаза бегают и одни и те же отмазки: нам стыдно, мы подвели и тп"... Всё, как в прошлом провальном сезоне...
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 12:52
Ван Дейк не мог сказать, что всё - мы уже сдались. В мире спорта этого никто не говорит. Но не согласен я с ним. Во-первых, если вы хотите остаться в чемпионской гонке, то не стоит терять очки с «Манчестер Юнайтед», которому вы просто дали ничью, так сказать - подарили. Тот пас сопернику в центре поля и вратарь, веселящийся в 25 метрах от ворот... В профессиональном футболе такое случается редко, но это случилось с Ливерпулем.

Затем поражение на «Энфилде» от «Кристал Пэлас». Последний раз такое случалось в 2015 году, «КП» выиграл на выезде 1:2. А вчера проиграли Эвертону: до этого матча на стадионе «Эвертон» они проиграли ещё в далёком 2010 году - 14 лет назад, остальные матчи на выезде закончились вничью. Ничья была бы ожидаема, но поражение говорит о том, что психологически они уже сдались.

У MC одна игра в запасе, и «Арсенал» пока не хочет сдаваться. Оставаться в чемпионской гонке – значит набирать очки, а не терять их на ровном месте. А Ливерпуль делает наоборот. С такой игрой трофеи не выигрывают, я не помню таких случаев.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:11
Он много болтает после поражения, поэтому хейтят
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 11:57
Ван Дейк что-то не в себе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47
А если будете по другому играть, шансов больше станет что ли??? Наверно уже смирится стоит
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:49
То, что он часто бросает позицию- это, больше вина тренера, чем игрока.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 10:43
Кстати говоря, на Youtube, если смотреть комментарии фанов "Ливерпуля" под видео их официального канала, Ван Дейк - самый ненавидимый игрок у них прямо сейчас. Они его называют "Клопповым сыночком" и ругают за то, что тот постоянно бросает позиции, чтобы подключаться в штрафную.

Хотя, конечно, не по комментам на Youtube стот судить, в том же РМ половина комментов в этом году - проклятия и пожелания, чтобы Анчелотти был уволен, от турецких фанов, и требования выставлять Гюлера на матчи даже травмированным)) Но это уже особенности турков, а Ван Дейка хейтят сами скаузеры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:38
"Очевидно, мы ещё в чемпионской гонке."

Всё-таки каждый раз убеждаюсь, что нидерландцы в основном травокуры. У МС очень лёгкий график и им теперь два раза нужно проиграть (а у них серия побед), а у Ван Дейка очевидность чемпионской гонки.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:32
Ван Дейк много болтает а на деле ноль
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