Ван Дейк: «Если мы будем играть как с „Эвертоном“, то шансов на титул нет»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 29-го тура АПЛ :

Думаю, каждый должен взглянуть в зеркало после матча, посмотреть на свою игру, если мы действительно хотим выиграть лигу. Очевидно, мы ещё в чемпионской гонке. Но если мы будем играть как сегодня, у нас нет шансов на титул.