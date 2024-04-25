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Анчелотти: «Остаться в „Барселоне“ — правильное решение для Хави»

вчера, 13:34

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави продолжить возглавлять «Барселону».

Хави хорошо знает этот клуб и проделал отличную работу. Похоже, что для него было правильным решением остаться.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:46
...хитрованец Карло, свои перспективы просчитывает, чем слабее
Барса, тем спокойнее Реалу.... (Шутка)!
112910415
112910415
вчера в 17:48
да, так и есть
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 14:32
Ну как же, Анчелотти будет рад...))
ygrf94pur7x3
ygrf94pur7x3
вчера в 13:35
Да его похоже еще и никуда не звали.
Гость
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