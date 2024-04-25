Анчелотти: «Остаться в „Барселоне“ — правильное решение для Хави»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави продолжить возглавлять «Барселону».
Хави хорошо знает этот клуб и проделал отличную работу. Похоже, что для него было правильным решением остаться.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави продолжить возглавлять «Барселону».
Хави хорошо знает этот клуб и проделал отличную работу. Похоже, что для него было правильным решением остаться.
Барса, тем спокойнее Реалу.... (Шутка)!
Барса, тем спокойнее Реалу.... (Шутка)!