Уилшир: «Нет прогресса в переговорах по новому контракту с „Арсеналом“»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сообщил, что пока не договорился с клубом о новом контракте. Текущее соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до лета.

«На данный момент прогресса нет. Но я счастлив и наслаждаюсь футболом. Чувствую, что становлюсь лучше с каждой неделей.

Впереди у „Арсенала“ много важных игр, и я хочу в них поучаствовать. Недоволен тем, что у меня пока только один гол, хочу забивать еще».

Уилшир накануне забил гол в ворота «Челси» (2:2). Это первый мяч в АПЛ для футболиста с мая 2015 года.