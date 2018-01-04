Сегодня Пьяца присоединится к «Шальке»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель заявил, что сегодня нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца должен присоединиться к немецкому клубу.



«Ненавижу говорить о трансферах до окончания сделки, но в этот раз я сделаю исключение. Сегодня Пьяца прибудет в клинику, где пройдет медосмотр. После он подпишет готовый контракт.



Останется ли он после аренды в „Шальке“? Ничего подобного в контракте не предусмотрено».